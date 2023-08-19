ОК "Юг": за сутки на Херсонщине уничтожено 10 катеров ДРГ рф

https://racurs.ua/n186342-ok-ug-za-sutki-na-hersonschine-unichtojeno-10-katerov-drg-rf.html

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Воїни Сил оборони «Півдня» впродовж минулої доби знищили 10 катерів з російськими окупантами, які маневрували між островами Херсонської області. Йдеться про цивільні човни, які загарбники переобладнали під диверсійно-розвідувальні.

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Про це повідомила очільниця об'єднаного координаційного прес-центру Оперативного командування «Південь» Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону.

Разом з човнами на дно пішли й 40 окупантів та військова техніка.

Наша контрбатарейна боротьба доволі потужна. За минулу добу знищено аж 10 ворожих човнів. Це намагання (загарбників — ред.) маневрувати між островами. Вони (човни) майже всі цивільні, переобладнані під диверсійно-розвідувальні групи. 40 окупантів пішли за курсом «руського воєнного корабля», одна великокаліберна гармата та п’ять одиниць автобронетанкової техніки, - повідомила Гуменюк.

З її слів, у південних областях поки що дуже помітної зміни лінії фронту немає, оскільки Сили оборони забезпечують безпеку захисникам, які маневруватимуть лівим берегом.