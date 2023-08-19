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ОК “Південь”: за добу на Херсонщині знищено 10 човнів ДРГ рф
ОК «Південь»: за добу на Херсонщині знищено 10 човнів ДРГ рфhttps://racurs.ua/ua/n186342-ok-pivden-za-dobu-na-hersonschyni-znyscheno-10-chovniv-drg-rf.htmlРакурс
Воїни Сил оборони «Півдня» впродовж минулої доби знищили 10 катерів з російськими окупантами, які маневрували між островами Херсонської області. Йдеться про цивільні човни, які загарбники переобладнали під диверсійно-розвідувальні.
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Про це повідомила очільниця об'єднаного координаційного прес-центру Оперативного командування «Південь» Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону.
Разом з човнами на дно пішли й 40 окупантів та військова техніка.
Наша контрбатарейна боротьба доволі потужна. За минулу добу знищено аж 10 ворожих човнів. Це намагання (загарбників — ред.) маневрувати між островами. Вони (човни) майже всі цивільні, переобладнані під диверсійно-розвідувальні групи. 40 окупантів пішли за курсом «руського воєнного корабля», одна великокаліберна гармата та п’ять одиниць автобронетанкової техніки, — повідомила Гуменюк.
З її слів, у південних областях поки що дуже помітної зміни лінії фронту немає, оскільки Сили оборони забезпечують безпеку захисникам, які маневруватимуть лівим берегом.
Тому поки контрбатарейна боротьба, для того щоб вичистити всі запаси ось таких човнів маневрових, які ще можуть завдавати шкоди нашим підрозділам. Тому спочатку нищимо їх, а потім йдемо самі, — сказала речниця ОК.