МВД о взрывах в Киеве: Однозначно — не прилет

https://racurs.ua/n186347-mvd-o-vzryvah-v-kieve-odnoznachno-ne-prilet.html

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Пожежа у Київській області виникла у складському приміщенні на території Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ. Раніше повідомлялося, що в промзоні поблизу Кільцевої дороги столиці пролунали вибухи.

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Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко 19 серпня уточнив, що постраждали працівники експертної служби. Наразі пожежу локалізували. Цивільних просять не наближатися до місця пожежі.

Інформація про причини уточнюється. Однозначно — не приліт. Є постраждалі працівники експертної служби. Наразі пожежу локалізовано. Понад 20 рятувальників та п’ять одиниць техніки гарнізонів Київської області та Києва задіяні до гасіння вогню. Прохання до громадян задля безпеки не наближатися до місця пожежі, — вказав Клименко.

Нагадаємо, 19 серпня у Києві в промзоні поблизу Кільцевої дороги пролунали вибухи, після чого зайнялась пожежа. Згодом Держслужба України з надзвичайних ситуацій повідомила, що пожежа сталася у складському приміщенні в селі Петропавлівська Борщагівка Бучанського району. Вогонь вже ліквідували, займання сталося о 10.55.