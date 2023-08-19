«Вагнеровцы» бегут из беларуси, фото: РИА «Мелитополь»

https://racurs.ua/n186358-vagnerovcy-pokidaut-belarus-iz-za-nedostatochnogo-finansirovaniya-cns.html

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Білоруське підпілля фіксує зменшення кількості терористів з російської приватної військової компанії «Вагнер» на території країни — з 5,8 тис. до 4,4 тис.

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Причиною цього є відсутністю фінансування зі сторони рф, повідомляється сьогодні, 19 серпня, на сайті Центру національного спротиву.

За інформацією ЦНС, частина найманців підписала контракт і відбула в країни Африки. Ще частина пішла у відпустку, але планує або перейти в інші терористичні структури або взагалі звільнитися.

Тим часом режим в Білорусі поки не задовольняє інструкторів з «вагнера» своїм рівнем оплати за послуги, в результаті більшість інструкторів не планує залишатися в країні надовго, — наголошують у ЦНС.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що ПВК «Вагнер» у білорусі зареєстрована як «освітня організація». Відповідна юридична особа з’явилася у Могильовській області рф, де розташований табір «вагнерівців».