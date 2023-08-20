Рашисты обстреляли Волчанск и Купянск, есть погибший и раненые (ФОТО)https://racurs.ua/n186395-rashisty-obstrelyali-volchansk-i-kupyansk-est-pogibshiy-i-ranenye-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 20 серпня, обстрілювали населені пункти Харківщини.
Так, у прикордонному Вовчанську ворог обстріляв територію лікувального закладу та приватного сектору міста. В результаті від осколкових поранень загинув чоловік 1952 року народження. Про це повідомляє прес-служба Харківської ОВА.
Обстріли міста призвели до займання даху та конструкцій недіючої будівлі лікарні, а також сухої трави поблизу приватного житлового будинку на загальній площі близько 1000 кв. м. О 13.50 пожежу було ліквідовано.
У результаті обстрілів загинув чоловік 1952 року народження, внаслідок осколкових поранень.
Також рашисти сьогодні неодноразово обстрілювали Куп’янськ. Внаслідок артилерійського обстрілу середмістя постраждали 11 цивільних. З них, станом на 17.13:
- семеро людей перебували у важкому стані;
- троє - у середньому;
- одній людині надали медичну допомогу на місці.
Зазначається, що після 14.00 окупанти завдали кількаразові удари артилерією просто по центральній частині Куп’янська. В результаті знищені та пошкоджені п’ять автомобілів місцевих жителів, пошкоджене відділення «Нової пошти», виникли кілька пожеж.
Ввечері стало відомо про ще один артилерійський обстріл Куп’янська, в результаті якого:
- пошкоджена будівля навчального закладу, у приміщенні спортзалу сталася пожежа;
- сталися повторні влучання у середмісті. Пошкоджена виключно цивільна інфраструктура.
Це справжній терор мирного населення, за який окупанти мають нести жорстку відповідальність! — наголошують в ОВА.