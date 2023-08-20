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Ракурс
Наслідки російських обстрілів Харківщини 20 серпня, фото: Харківська ОВА

Рашисти обстріляли Вовчанськ та Куп’янськ, є загиблий та поранені (ФОТО)

20 сер 2023, 20:52
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Російські загарбники сьогодні, 20 серпня, обстрілювали населені пункти Харківщини.


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Так, у прикордонному Вовчанську ворог обстріляв територію лікувального закладу та приватного сектору міста. В результаті від осколкових поранень загинув чоловік 1952 року народження. Про це повідомляє прес-служба Харківської ОВА.

Обстріли міста призвели до займання даху та конструкцій недіючої будівлі лікарні, а також сухої трави поблизу приватного житлового будинку на загальній площі близько 1000 кв. м. О 13.50 пожежу було ліквідовано.

У результаті обстрілів загинув чоловік 1952 року народження, внаслідок осколкових поранень.

Також рашисти сьогодні неодноразово обстрілювали Куп’янськ. Внаслідок артилерійського обстрілу середмістя постраждали 11 цивільних. З них, станом на 17.13:

  • семеро людей перебували у важкому стані;
  • троє - у середньому;
  • одній людині надали медичну допомогу на місці.

Зазначається, що після 14.00 окупанти завдали кількаразові удари артилерією просто по центральній частині Куп’янська. В результаті знищені та пошкоджені п’ять автомобілів місцевих жителів, пошкоджене відділення «Нової пошти», виникли кілька пожеж.

Ввечері стало відомо про ще один артилерійський обстріл Куп’янська, в результаті якого:

  • пошкоджена будівля навчального закладу, у приміщенні спортзалу сталася пожежа;
  • сталися повторні влучання у середмісті. Пошкоджена виключно цивільна інфраструктура.

Це справжній терор мирного населення, за який окупанти мають нести жорстку відповідальність! — наголошують в ОВА.

Наслідки російських обстрілів Харківщини 20 серпня, фото: Харківська ОВА

Джерело: Ракурс


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