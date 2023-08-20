Зеленский заявил о готовности обменять Белгород на членство в НАТО, фото: «Дивись.Інфо»

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Володимир Зеленський, відповідаючи на питання про можливість територіальних поступок заради членства в НАТО заявив, що Україна готова обміняти російське місто Бєлгород на членство в Північноатлантичному альянсі.

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Відповідна заява Зеленського прозвучала сьогодні, 20 серпня, під час спільної з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен прес-конференції

Обмін територій? Ми готові обміняти Бєлгород на наше членство в НАТО, — наголосив Зеленський.

Зеленський також зазначив, що в ході перемовин з Данією про передачу Україні винищувачів F-16 сторони не обговорювали, чи можна буде завдавати ударів по території рф.

Для нас головне — це звільнити наші території, — наголосив Зеленський. — Наша конкретна місія — захистити себе. Ми ж не росіяни, нам потрібна українська земля.

Фредеріксен під час цієї прес-конференції зазначила, що Україна буде сама вирішувати, чи вести їй переговори щодо миру і коли саме.

Нагадаємо, керівник апарату генерального секретаря НАТО Стіан Єнссен у нещодавньому інтерв’ю заявив про можливість прийняття України в НАТО у випадку територіальних поступок на користь рф.