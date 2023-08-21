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Количество ракетоносителей в Черном море увеличила россия. Фото:
россия увеличила количество ракетоносителей в Черном мореhttps://racurs.ua/n186398-rossiya-uvelichila-kolichestvo-raketonositeley-v-chernom-more.htmlРакурс
Загарбники з російської федерації збільшили кількість ракетоносіїв у Чорному морі.
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Станом на сьогоднішній ранок 21 серпня в акваторії Чорного моря перебуває субмарина та малий ракетний корабель, які здатні здійснити залп з 12 крилатих ракет типу «Калібр». Про це Сили оборони півдня України повідомили в Telegram.
Ворог наростив присутність ракетоносіїв в Чорному морі. На додачу до підводного човна вийшов малий ракетний корабель. Відповідно кількість «Калібрів» збільшено до 12, — йдеться у повідомленні.
У командуванні зазначили, що напруження ситуації передбачуване, а рівень ракетної загрози — дуже високий.
Нагадаємо, 20 серпня президент України Володимир Зеленський повідомив, що росія за час повномасштабного вторгнення застосувала проти України понад 6,5 тис. ракет та 3,5 тис. ударних дронів.
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