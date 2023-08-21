Кількість ракетоносіїв у Чорному морі збільшила росія. Фото:

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Загарбники з російської федерації збільшили кількість ракетоносіїв у Чорному морі.

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Станом на сьогоднішній ранок 21 серпня в акваторії Чорного моря перебуває субмарина та малий ракетний корабель, які здатні здійснити залп з 12 крилатих ракет типу «Калібр». Про це Сили оборони півдня України повідомили в Telegram.

Ворог наростив присутність ракетоносіїв в Чорному морі. На додачу до підводного човна вийшов малий ракетний корабель. Відповідно кількість «Калібрів» збільшено до 12, — йдеться у повідомленні.

У командуванні зазначили, що напруження ситуації передбачуване, а рівень ракетної загрози — дуже високий.

Нагадаємо, 20 серпня президент України Володимир Зеленський повідомив, що росія за час повномасштабного вторгнення застосувала проти України понад 6,5 тис. ракет та 3,5 тис. ударних дронів.