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Кількість ракетоносіїв у Чорному морі збільшила росія. Фото:
росія збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному моріhttps://racurs.ua/ua/n186398-rosiya-zbilshyla-kilkist-raketonosiyiv-u-chornomu-mori.htmlРакурс
Загарбники з російської федерації збільшили кількість ракетоносіїв у Чорному морі.
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Станом на сьогоднішній ранок 21 серпня в акваторії Чорного моря перебуває субмарина та малий ракетний корабель, які здатні здійснити залп з 12 крилатих ракет типу «Калібр». Про це Сили оборони півдня України повідомили в Telegram.
Ворог наростив присутність ракетоносіїв в Чорному морі. На додачу до підводного човна вийшов малий ракетний корабель. Відповідно кількість «Калібрів» збільшено до 12, — йдеться у повідомленні.
У командуванні зазначили, що напруження ситуації передбачуване, а рівень ракетної загрози — дуже високий.
Нагадаємо, 20 серпня президент України Володимир Зеленський повідомив, що росія за час повномасштабного вторгнення застосувала проти України понад 6,5 тис. ракет та 3,5 тис. ударних дронів.