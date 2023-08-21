Мощные взрывы прогремели в Ростове-на-Дону. Фото: Анадолу

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Потужні вибухи у Ростові-на-Дону прогриміли у понеділок, 21 серпня.

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Місцеві жителі нарахували щонайменше три вибухи. Вони були потужними, бо у вікнах будинків потріскалися вінка. Причиною вибухів в місті начебто стало збиття ракет С-200. Про це повідомили місцеві Телеграм-канали.

Джерело повідомляє, що над Ростовом-на-Дону нібито збиті три ракети С-200. Інформація вимагає підтвердження, — пише один із пабліків.

А місцева влада пояснила вибухи «переходом літака на надзвук».

Неспокійно було сьогодні й у Калузькій області. Місцевий губернатор Владислав Шапша у Telegram повідомив, що на території Кіровського району нібито було відбито атаку дронів. Диктатура традиційно заявила, що постраждалих та руйнувань «немає".

Нагадаємо, вранці 21 серпня Міноборони рф заявило начебто про збиття «українського БПЛА» над територією Московської області. А в самій Москві тимчасово закривали аеропорт «Внуково».