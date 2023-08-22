СБУ схватила пограничника-дезертира. Фото: СБУ

https://racurs.ua/n186446-pogranichnik-dezertir-pereshel-na-storonu-vraga-i-voeval-protiv-vsu-foto.html

Ракурс

Посадовець Державної прикордонної служби України самовільно залишив місце служби в Донецькій області та перейшов на бік російських загарбників.

.

Зрадник потрапив у полон українських військових під час боїв у районі селища Нескучне у червні 2023 року. До російського вторгнення зловмисник обіймав посаду начальника ракетно-артилерійського відділення прикордонної комендатури швидкого реагування «Новотроїцьке» на Донеччині. Про це 22 серпня повідомили в прес-центрі Служби безпеки України.

Однак у березні минулого року прикордонник втік з місця служби до селища Нікольське Маріупольського району, де проживають його родичі. На той час населений пункт контролювали російські окупанти. З ним провели розмову російські спецслужби та військові, після чого він погодився вступити на «службу» до так званого Міністерства внутрішніх справ ДНР.

Правоохоронці встановили, що дезертир воював проти Українських сил оборони. Зокрема, він займав вогневі позиці поблизу російських укріпрайонів та блокпостів, які мали стримувати просування ЗСУ на Маріупольському напрямку.

Нагадаємо, 17 серпня у Києві СБУ затримала російського агента, який готував новий ракетний обстріл столиці. Зловмисник, працюючи на Головне управління Генерального штабу зс рф, встановлював геолокації підрозділів ЗСУ на території регіону.