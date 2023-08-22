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Умер итальянский певец Тото Кутуньо. Фото:

Умер легендарный итальянский певец Тото Кутуньо

22 авг 2023, 19:18
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Помер Тото Кутуньйо — легендарний італійський співак, автор та виконавець всесвітньовідомих хітів.


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Митець пішов із життя у віці 80-ти років в одній із лікарень Мілана. Після тривалої хвороби співаку стало гірше за останні місяці. Про це 22 серпня повідомила італійська газета Ansa із посиланням на його менеджера Данило Манкузо.

У 2018 році Кутуньйо був госпіталізований в одну з лікарень Бельгії через проблеми з серцем. Перед цим співак хворів на рак простати.

Тото Кутуньйо не лише відомий своїми хітами L’italiano, Solo noi та Serenata, але і як автор пісень. Зокрема, він написав 25 пісень для Адріано Челентано. А легендарна композиція Ciao, bambino, sorry, яку виконував Мірей Матьє, теж його авторства.

Нагадаємо, 12 липня у віці 94-х років помер чесько-французький письменник Мілан Кундера, автор роману «Нестерпна легкість буття», «Безсмертя», «Книга сміху й забуття» та інших. Його вважають одним з найвидатніших романістів XX століття.

Джерело: Ansa

Источник: Ракурс


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