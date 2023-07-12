Помер чеський письменник Мілан Кундера

https://racurs.ua/ua/n185040-pomer-milan-kundera-avtor-romanu-nesterpna-legkist-buttya.html

Ракурс

Чесько-французький письменник Мілан Кундера, автор роману «Нестерпна легкість буття», помер у віці 94 років.

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Про це 12 липня повідомляє Reuters з посиланням чеського мовника ČT24. Інформацію про смерть письменника підтвердили AFP у бібліотеці його рідного міста Брно, яка носить його ім’я.

Кундера був автором таких книг, як «Нестерпна легкість буття», «Безсмертя», «Книга сміху й забуття» та інших. Його вважають одним з найвидатніших романістів XX століття.

Багато років Кундері пророкували Нобелівську премію, яку він так і не отримав. Але отримав широке визнання. Його книги перекладені десятками мов.

Він опинився у чудовій компанії Володимира Набокова, Умберто Еко, Хорхе Луїса Борхеса та інших письменників-інтелектуалів минулого століття, які залишилися без найвищої літературної нагороди.

Кундера народився у 1929 році у чехословацькому Брно у родині музикознавця Людвіка Кундери — учня знаменитого композитора Леоша Яначека.

Мілан вчився грати на фортепіано, юнаком написав цикл пісень до віршів Аполлінера. Музика грала найважливішу роль та у його літературних творах.

Після радянської окупації Чехословаччини у серпні 1968 року Мілан Кундера брав участь у «Празькій весні», за що був позбавлений можливості викладати, а його книги вилучили з усіх бібліотек країни. Письменник був змушений переїхати до Франції.

У 1970 Кундеру виключили з Комуністичної партії Чехословаччини і незабаром заборонили друкуватися. У 1975 році він отримав виїзну візу та залишив батьківщину. З того часу він жив у Франції, а 1981 року отримав французьке громадянство.

Кундера був одним з найвідоміших вихідців з Чехії за кордоном, поряд з Францом Кафкою та Вацлавом Гавелом. Його неодноразово згадували як кандидата на здобуття Нобелівської премії з літератури.

Особливу популярність письменникові принесли романи «Жарт» і «Нестерпна легкість буття». Побоюючись неправильної інтерпретації, він не перекладав свої книги й не давав інтерв’ю.