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Триеру посоветовали представить, что в его город ежедневно летит ракета, ранее режиссер заявил, что "жизнь россиян тоже важна"

Триеру посоветовали представить, что в его город ежедневно летит ракета, ранее режиссер заявил, что «жизнь россиян тоже важна»

23 авг 2023, 15:56
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Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данилов розкритикував данського режисера Ларса фон Трієра.


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Раніше він написав «Життя росіян теж важливі», коментуючи постачання Києву винищувачів F-16.

У своєму Твіттері Данилов написав, що війна — це не кіно, де актори грають життя і смерть, а за кожним «живим російським терористом стоїть убитий українець».

Напередодні Трієр опублікував в інстаграмі звернення до президентів України та росії, а також прем'єр-міністра Данії.

До речі: пану Зеленському і пану Путіну, і не в останню чергу пані Фредеріксен (яка вчора, як по вуха акохана, позувала в кабіні однієї з найстрашніших машин для вбивств сучасності, посміхаючись від вуха до вуха): «Життя росіян також важливе! З найкращими побажаннями, Ларс», — йшлося у ньому.

Таким чином режисер відреагував на інформацію про те, що Данія та Нідерланди передадуть Україні американські винищувачі F-16 після завершення підготовки українських пілотів.

Источник: Ракурс


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