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Трієру порадили уявити, що до його міста щодня летить ракета, раніше режисер заявив, що "життя росіян теж важливе"
Трієру порадили уявити, що до його міста щодня летить ракета, раніше режисер заявив, що «життя росіян теж важливе»https://racurs.ua/ua/n186474-triieru-poradyly-uyavyty-scho-do-yogo-mista-schodnya-letyt-raketa-ranishe-rejyser-zayavyv.htmlРакурс
Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данилов розкритикував данського режисера Ларса фон Трієра.
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Раніше він написав «Життя росіян теж важливі», коментуючи постачання Києву винищувачів F-16.
У своєму Твіттері Данилов написав, що війна — це не кіно, де актори грають життя і смерть, а за кожним «живим російським терористом стоїть убитий українець».
Війна — це не кіно, де актори грають у життя та смерть. За кожним живим терористом-росіянином стоїть вбитий українець. Вибір між катом і жертвою стає трагедією, коли митець обирає сторону ката. Україна живе не в абстракції, а в жорстокій реальності, в якій росіяни — вбивці… pic.twitter.com/SYGc4sZ2aA— Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) August 23, 2023
Вибір між катом і жертвою стає трагедією, коли митець обирає бік ката. Україна живе не в абстракції, а в жорстокій реальності, в якій росіяни вбивці. Проста порада відомому режисерові: уявити, що це у його місто щодня летить російська ракета, це його батька чи матір убили, вивезли до росії його онука, а російський мародер зґвалтував його дружину, спалив його будинок. У такому разі абстракція лицемірного «гуманізму» набуває зовсім інших рис — реального, а не вигаданого життя, — заявив Данилов.
Напередодні Трієр опублікував в інстаграмі звернення до президентів України та росії, а також прем'єр-міністра Данії.
До речі: пану Зеленському і пану Путіну, і не в останню чергу пані Фредеріксен (яка вчора, як по вуха акохана, позувала в кабіні однієї з найстрашніших машин для вбивств сучасності, посміхаючись від вуха до вуха): «Життя росіян також важливе! З найкращими побажаннями, Ларс», — йшлося у ньому.
Таким чином режисер відреагував на інформацію про те, що Данія та Нідерланди передадуть Україні американські винищувачі F-16 після завершення підготовки українських пілотів.