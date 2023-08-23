Трієру порадили уявити, що до його міста щодня летить ракета, раніше режисер заявив, що "життя росіян теж важливе"

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Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данилов розкритикував данського режисера Ларса фон Трієра.

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Раніше він написав «Життя росіян теж важливі», коментуючи постачання Києву винищувачів F-16.

У своєму Твіттері Данилов написав, що війна — це не кіно, де актори грають життя і смерть, а за кожним «живим російським терористом стоїть убитий українець».

Війна — це не кіно, де актори грають у життя та смерть. За кожним живим терористом-росіянином стоїть вбитий українець. Вибір між катом і жертвою стає трагедією, коли митець обирає сторону ката. Україна живе не в абстракції, а в жорстокій реальності, в якій росіяни — вбивці… pic.twitter.com/SYGc4sZ2aA — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) August 23, 2023

Вибір між катом і жертвою стає трагедією, коли митець обирає бік ката. Україна живе не в абстракції, а в жорстокій реальності, в якій росіяни вбивці. Проста порада відомому режисерові: уявити, що це у його місто щодня летить російська ракета, це його батька чи матір убили, вивезли до росії його онука, а російський мародер зґвалтував його дружину, спалив його будинок. У такому разі абстракція лицемірного «гуманізму» набуває зовсім інших рис — реального, а не вигаданого життя, — заявив Данилов.

Напередодні Трієр опублікував в інстаграмі звернення до президентів України та росії, а також прем'єр-міністра Данії.

До речі: пану Зеленському і пану Путіну, і не в останню чергу пані Фредеріксен (яка вчора, як по вуха акохана, позувала в кабіні однієї з найстрашніших машин для вбивств сучасності, посміхаючись від вуха до вуха): «Життя росіян також важливе! З найкращими побажаннями, Ларс», — йшлося у ньому.

Таким чином режисер відреагував на інформацію про те, що Данія та Нідерланди передадуть Україні американські винищувачі F-16 після завершення підготовки українських пілотів.