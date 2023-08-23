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Ракурс
Если сообщения подтвердятся, это никого не удивит - США о падении самолета Пригожина

Если сообщения подтвердятся, это никого не удивит — США о падении самолета Пригожина

23 авг 2023, 22:26
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У США прокоментували падіння чи збиття літака Євгена Пригожина.


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Ми бачили повідомлення. Якщо вони підтвердяться, це нікого не повинно дивувати, — так «Голосу Америки» представниця Ради нацбезпеки США Едрієн Вотсон прокоментувала ситуацію навколо авіакатастрофи у Тверській області рф.

Президент США Джозеф Байден також вже проінформований про падіння літака.

Вотсон додала, що «згубна війна в Україні» призвела до походу приватної армії на Москву, а тепер, схоже, до такого (загибелі Пригожина — «Ракурс»).

Тим часом видання New York Post назвало Пригожина «дисидентом».

21 липня глава ЦРУ Вільям Бернс порадив Пригожину не «звільняти свого дегустатора», оскільки путін напевно готує план відплати.

путін — це людина, яка вважає, що помста найкраще подавати холодною. На мій досвід, путін є апостолом відплати, тому я буду здивований, якщо Пригожин уникне подальшої відплати, — сказав Бернс.

Источник: Ракурс


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