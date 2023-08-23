Якщо повідомлення підтвердяться, це нікого не здивує - США про падіння літака Пригожина

https://racurs.ua/ua/n186488-yakscho-povidomlennya-pidtverdyatsya-ce-nikogo-ne-zdyvuie-ssha-pro-padinnya-litaka-prygojyna.html

Ракурс

У США прокоментували падіння чи збиття літака Євгена Пригожина.

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Ми бачили повідомлення. Якщо вони підтвердяться, це нікого не повинно дивувати, — так «Голосу Америки» представниця Ради нацбезпеки США Едрієн Вотсон прокоментувала ситуацію навколо авіакатастрофи у Тверській області рф.

Президент США Джозеф Байден також вже проінформований про падіння літака.

Вотсон додала, що «згубна війна в Україні» призвела до походу приватної армії на Москву, а тепер, схоже, до такого (загибелі Пригожина — «Ракурс»).

Тим часом видання New York Post назвало Пригожина «дисидентом».

21 липня глава ЦРУ Вільям Бернс порадив Пригожину не «звільняти свого дегустатора», оскільки путін напевно готує план відплати.