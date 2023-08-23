Ракурсhttps://racurs.ua/
Якщо повідомлення підтвердяться, це нікого не здивує - США про падіння літака Пригожина
Якщо повідомлення підтвердяться, це нікого не здивує - США про падіння літака Пригожинаhttps://racurs.ua/ua/n186488-yakscho-povidomlennya-pidtverdyatsya-ce-nikogo-ne-zdyvuie-ssha-pro-padinnya-litaka-prygojyna.htmlРакурс
У США прокоментували падіння чи збиття літака Євгена Пригожина.
.
Ми бачили повідомлення. Якщо вони підтвердяться, це нікого не повинно дивувати, — так «Голосу Америки» представниця Ради нацбезпеки США Едрієн Вотсон прокоментувала ситуацію навколо авіакатастрофи у Тверській області рф.
Президент США Джозеф Байден також вже проінформований про падіння літака.
Вотсон додала, що «згубна війна в Україні» призвела до походу приватної армії на Москву, а тепер, схоже, до такого (загибелі Пригожина — «Ракурс»).
Тим часом видання New York Post назвало Пригожина «дисидентом».
21 липня глава ЦРУ Вільям Бернс порадив Пригожину не «звільняти свого дегустатора», оскільки путін напевно готує план відплати.
путін — це людина, яка вважає, що помста найкраще подавати холодною. На мій досвід, путін є апостолом відплати, тому я буду здивований, якщо Пригожин уникне подальшої відплати, — сказав Бернс.