Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний привітав українців, які продовжують чинити опір окупаційній армії росії, з Днем Незалежності нашої держави.

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Відповідний відеозапис 24 серпня розміщено на Фейсбук-сторінці головнокомандувача ЗСУ.

Країна нескорених, непохитних, незламних! Країна гордих, героїчних та хоробрих. Де свобода і гідність завжди були ключовими цінностями. Вільна країна. Це факти, об які розібʼються ворожі задуми. З Днем Незалежності, Україно! — написав Залужний.