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Ракурс
Залужный о Дне Независимости - Страна непокоренных, непоколебимых (ВИДЕО)

Залужный о Дне Независимости — Страна непокоренных, непоколебимых (ВИДЕО)

24 авг 2023, 09:22
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Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний привітав українців, які продовжують чинити опір окупаційній армії росії, з Днем Незалежності нашої держави.


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Відповідний відеозапис 24 серпня розміщено на Фейсбук-сторінці головнокомандувача ЗСУ.

Країна нескорених, непохитних, незламних! Країна гордих, героїчних та хоробрих. Де свобода і гідність завжди були ключовими цінностями. Вільна країна. Це факти, об які розібʼються ворожі задуми. З Днем Незалежності, Україно! — написав Залужний.

Торік Валерій Залужний сказав:

Як би нам важко не було, але вже точно не буде соромно!

Источник: Ракурс


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