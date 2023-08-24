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Залужний про День Незалежності - Країна нескорених, непохитних, незламних (ВІДЕО)
Залужний про День Незалежності — Країна нескорених, непохитних, незламних (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n186493-zalujnyy-pro-den-nezalejnosti-krayina-neskorenyh-nepohytnyh-nezlamnyh-video.htmlРакурс
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний привітав українців, які продовжують чинити опір окупаційній армії росії, з Днем Незалежності нашої держави.
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Відповідний відеозапис 24 серпня розміщено на Фейсбук-сторінці головнокомандувача ЗСУ.
Країна нескорених, непохитних, незламних! Країна гордих, героїчних та хоробрих. Де свобода і гідність завжди були ключовими цінностями. Вільна країна. Це факти, об які розібʼються ворожі задуми. З Днем Незалежності, Україно! — написав Залужний.
Торік Валерій Залужний сказав:
Як би нам важко не було, але вже точно не буде соромно!