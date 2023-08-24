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ЕС приветствует Независимость Украины: здания евроинститутов стали желто-голубыми (ФОТО)
ЕС приветствует Независимость Украины: здания евроинституций стали желто-голубыми (ФОТО)https://racurs.ua/n186500-es-privetstvuet-nezavisimost-ukrainy-zdaniya-evroinstituciy-stali-jelto-golubymi-foto.htmlРакурс
Будівлі Європейської комісії, Європейської ради, Європарламенту у Брюсселі підсвітили у жовто-блакитні кольори з нагоди Дня Незалежності України.
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Блакитний, як небо над Україною, жовтий, як її поля. Напередодні Дня Незалежності України прапор України освітлює нашу штаб-квартиру в Брюсселі. Ми віддаємо шану хоробрим українцям, які борються за майбутнє своєї країни, — йдеться у повідомленні Єврокомісії у Twitter.
Напередодні завтрашнього Дня Незалежності України будівля Європейської ради сьогодні яскраво сяє жовто-блакитними кольорами, як символ нашої рішучої підтримки України, — написав у Твіттер 23 серпня голова Євроради Шарль Мішель.
Синій і жовтий кольори символізують мужність і стійкість відважного українського народу. Вони об'єднують нас та уособлюють європейське майбутнє України. І сьогодні ввечері вони освітлюють наш Європарламент, коли ми приєднуємося до наших українських друзів у святкуванні Дня Незалежності, — заявила президент Європарламенту Роберта Метсола.
Окрім того, у синьо-жовті кольори підсвітили і будівлю зовнішньополітичної служби ЄС. Голова зовнішньополітичного відомства Жозеп Боррель вказав, що таким чином дипломати вшановують мужній український народ, який відважно захищає свою державу та своє майбутнє.
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