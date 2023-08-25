Сырский: рф перегруппировывается под Купянском и Лиманом

https://racurs.ua/n186555-syrskiy-rf-peregruppirovyvaetsya-pod-kupyanskom-i-limanom.html

Ракурс

Куп’янський та Лиманський напрямки, де впродовж місяця точилися жорсткі бої, для зустрічі з командирами відвідав командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський.

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Разом з офіцерами на цих напрямках вони продумували план для подальшого просування та оборони. Сирський зазначив, що оперативна обстановка на східному напрямку залишається напруженою, повідомляє Military Media Center.

Сирський зазначив, що ворог продовжує вести потужний вогневий вплив з артилерії та мінометів, активно застосовує авіацію. У таких умовах українські військові повинні оперативно вживати всіх заходів для зміцнення оборони на загрозливих напрямках і просунутися вперед там, де це можливо.

Зі слів командувача Сухопутних військ, під час спільних нарад з командирами оперативно-тактичних угруповань та командирами бригад були прийняті всі необхідні рішення та вжиті заходи для посилення нашої оборони та відбиття ворожих атак.