Россияне уничтожают персональные данные похищенных в Украине детей

https://racurs.ua/n186556-rossiyane-unichtojaut-personalnye-dannye-pohischennyh-v-ukraine-detey.html

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Росіяни знищують персональні дані викрадених в Україні дітей, що ускладнює процес їх пошуку. Про це заявив виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко.

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росіяни знищують персональні дані викрадених українських дітей, яких віддають на усиновлення. Вони мають вже інші дати народження, інші прізвища та імена, і це ускладнює процедуру пошуку, — зазначив Павліченко.

З його слів, стирання ідентичності воєнні злочинці росії практикують з 2014 року, коли викрадали малюків з дитячих будинків в тимчасово окупованому Криму.

Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт президента рф володимира путіна та уповноваженої з прав дитини рф Марії Львової-Бєлової через незаконну депортацію українських дітей. У доповіді за липень 2023 року Львова-Бєлова вказала, що з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну до росії були вивезені близько 4,8 млн мешканців України, з них понад 700 тисяч — діти. Раніше голова міжнародного комітету ради федерації Карасін Григорій повідомив, що з 2014 року до рф депортували 700 тис. дітей.

Відповідно до міжнародного права, включаючи Конвенцію про геноцид 1948 року, є підстави навмисної, спланованої, інституціоналізованої політики, метою якої є знищення всієї або частини цільової групи — у цьому випадку української нації через її дітей — це може бути вказівкою до геноциду.