СМИ: Строгий выговор получил начмед, просивший заменить некачественные турникеты

https://racurs.ua/n186567-smi-strogiy-vygovor-poluchil-nachmed-prosivshiy-zamenit-nekachestvennye-turnikety.html

Ракурс

Начальнику медичної служби 82-ї Окремої десантно-штурмової бригади Збройних сил України Антону Шевчуку, який попросив Командування медичних сил замінити неякісні китайські турнікети та попросив допомогти у волонтерки Оксани Корчинської, оголосили «сувору догану».

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Про це Шевчук зазначив в коментарі «Українські правді», скріни частини наказу також були оприлюднені у Twitter.

Як тільки я прибув у бригаду в кінці квітня, я запитав у тогочасного начмеда — що по аптечках. На що було сказано, що аптечки видані, у кожній по два турнікети, проблем немає. Потім, 11−12 липня, коли ми готувалися вступати в бойові дії, я перевірив аптечки і побачив китайські турнікети з німецькою наклейкою та литовською інструкцією — це мене трішки прибило… Деяким хлопцям, які на той момент уже виконували завдання, я замінив турнікети із запасів бригади. 12−13 липня я усно звертався до тих, хто нам постачає, це вище за бригаду (Шевчук не назвав, про який орган йдеться — ред.), мені казали: або немає турнікетів, або треба розслідування з комісією. 14 липня я подав заявку на КМС про заміну турнікетів. В особистій розмові з командуванням мені сказали, що турнікетів на складах немає, — розповідає Шевчук.

18 липня він попросив у волонтерки Корчинської допомогти поміняти турнікети.

Мені подзвонили, сказали, що до нас їде комісія з КМС з перевіркою якості турнікетів — як я потім дізнався, вони просто витягнули запаковані турнікети, бойові медики наклали їх на кінцівку і перевірили пульс. Потім з’явився пост, що турнікети заміни не потребують. Але 22 липня ми отримали дозвіл на заміну турнікетів, пізніше я подав заяву на заміну оклюзійних наліпок, які також були лайном. Оклюзійки замінили одразу. Мені сказали, що піднявся великий кіпіш. Наскільки я зрозумів, було два депутатських звернення на КДШВ — мені старанно хотіли впаяти, що це через мене, але я тих депутатів навіть не знав. Було розслідування, я написав, що спочатку подав заявку… Я не хотів це робити скандалом, я прекрасно розумію, що країна у війні й будь-які удари по армії — не є чимось позитивним. Але я не міг відпускати хлопців у бій з китайськими турнікетами. Догану до мене досі не довели, хоча вона ще за 27 липня. Вона за те, що я звернувся не за підлеглістю, — вказав Шевчук.

Офіційно у наказі вказано, що начмед порушив п’ять пунктів Статуту внутрішньої служби ЗСУ (стосуються обов’язків військовослужбовця, обов’язків начальника служби, порядку та черговості доповідей) та один з пунктів Дисциплінарного статуту ЗСУ (стосується зобов’язань військової дисципліни). У документі з посиланням на рішення комісії, яка приїздила до бригади з КМС, йдеться про те, що «інформація про неналежну якість турнікетів є нічим не підтвердженою особистою думкою начальника медичної служби Шевчука». Це суперечить результату перевірки турнікетів у держпідприємстві «Укрметртестстандарт» — яка показала, що турнікети не тримають необхідний тиск. Окрім цього, це суперечить заяві КМС від 24 липня, у якій Командування медичних сил повідомляє, що «з метою недопущення шкоди життю і здоров’ю військовослужбовців» все ж замінить китайські турнікети Tourniquet AZ-G6 на якісні американські SOFT-T. Кількість неякісних турнікетів, які КМС початково видало 82-й бригаді, перевищує 10 тис. штук.

31 липня комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки заслухав Командування медичних сил щодо ситуації з тактичною медициною і дав йому два тижні на перевірку всіх аптечок військовослужбовців в Україні. Станом на 26 серпня звіт не було офіційно оприлюднено.