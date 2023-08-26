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Армия рф ударила по кафе в Купянском районе, есть погибшие

Армия рф ударила по кафе в Купянском районе, есть погибшие

26 авг 2023, 11:37
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Окупаційна армія росії вранці 26 серпня вдарила по кафе, розташованому у селі Подоли Куп’янського району Харківщини. Внаслідок обстрілу, на жаль, є загиблі.


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Про це у суботу повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Окупанти вдарили по Куп’янському району. За попередньою інформацією медиків, у селі Подоли внаслідок обстрілу загинули двоє людей, ще один — поранений. Ворог влучив у цивільний об'єкт — кафе, де вдень перебували місцеві мешканці, — написав Синєгубов.

Як повідомляють в ОВА, на місці зараз працюють правоохоронці

Дані щодо загиблих та поранених уточнюються.

Источник: Ракурс


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