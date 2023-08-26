Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Два вражеских БТР уничтожила Волынская бригада терробороны

Два вражеских БТР уничтожила Волынская бригада терробороны (ВИДЕО)

26 авг 2023, 12:58
999

Підрозділи Волинської бригади Сил територіальної оборони знищили відразу два ворожих БТР-82А. Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов.


.

Аеророзвідникам 100-ї Окремої бригади територіальної оборони Збройних сил України вдалося вистежити ворожий бронетранспортер, що ховався в лісі.

Після передачі координат артилеристам, був завданий удар, який пошкодив броньовану машину. Тоді на допомогу своєму підбитому товаришу приїхав ще один БТР-82А.

Наші бійці саме цього і чекали. Кілька вдалих пострілів — і обидва БТРи перетворились на купу металобрухту, — йдеться у повідомленні.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров