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Два вражеских БТР уничтожила Волынская бригада терробороны
Два вражеских БТР уничтожила Волынская бригада терробороны (ВИДЕО)https://racurs.ua/n186578-dva-vrajeskih-btr-unichtojila-volynskaya-brigada-terroborony-video.htmlРакурс
Підрозділи Волинської бригади Сил територіальної оборони знищили відразу два ворожих БТР-82А. Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов.
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Аеророзвідникам 100-ї Окремої бригади територіальної оборони Збройних сил України вдалося вистежити ворожий бронетранспортер, що ховався в лісі.
Після передачі координат артилеристам, був завданий удар, який пошкодив броньовану машину. Тоді на допомогу своєму підбитому товаришу приїхав ще один БТР-82А.
Наші бійці саме цього і чекали. Кілька вдалих пострілів — і обидва БТРи перетворились на купу металобрухту, — йдеться у повідомленні.
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