Два ворожих БТР знищила Волинська бригада тероборони

https://racurs.ua/ua/n186578-dva-vorojyh-btr-znyschyla-volynska-brygada-teroborony-video.html

Ракурс

Підрозділи Волинської бригади Сил територіальної оборони знищили відразу два ворожих БТР-82А. Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов.

.

Аеророзвідникам 100-ї Окремої бригади територіальної оборони Збройних сил України вдалося вистежити ворожий бронетранспортер, що ховався в лісі.

Після передачі координат артилеристам, був завданий удар, який пошкодив броньовану машину. Тоді на допомогу своєму підбитому товаришу приїхав ще один БТР-82А.