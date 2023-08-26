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Ракурс
Два ворожих БТР знищила Волинська бригада тероборони

Два ворожих БТР знищила Волинська бригада тероборони (ВІДЕО)

26 сер 2023, 12:58
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Підрозділи Волинської бригади Сил територіальної оборони знищили відразу два ворожих БТР-82А. Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов.


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Аеророзвідникам 100-ї Окремої бригади територіальної оборони Збройних сил України вдалося вистежити ворожий бронетранспортер, що ховався в лісі.

Після передачі координат артилеристам, був завданий удар, який пошкодив броньовану машину. Тоді на допомогу своєму підбитому товаришу приїхав ще один БТР-82А.

Наші бійці саме цього і чекали. Кілька вдалих пострілів — і обидва БТРи перетворились на купу металобрухту, — йдеться у повідомленні.

Джерело: Ракурс


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