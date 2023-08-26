Предатель Сальдо пугает херсонцев сатанизмом, водкой и ЛГБТ на так называемых выборах

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Ракурс

Зрадник Володимир Сальдо обліпив окуповану частину Херсонщини своїми бордами до фейкових виборів. Це реальні борди та гасла.

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«Гомосексуализм, сатанизм и алкоголизм угроза обществу!» — з такими лозунгами йде на «місцеві вибори» гауляйтер окупованої Херсонської області від провладної російської партії.

10 вересня російські виродки планують на загарбаних українських територіях провести псевдовибори. Верховна Рада закликала світову спільноту не визнавати їх результати.

Тим часом активи Сальдо та його родини в Україні стягнули в дохід держави.

У Міністерстві економіки заявили, що уряд ухвалив рішення передати майно не тільки Сальдо, а і його колишньої дружини та доньки в управління Фонду державного майна України: