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Предатель Сальдо пугает херсонцев сатанизмом, водкой и ЛГБТ на так называемых выборах
Предатель Сальдо пугает херсонцев сатанизмом, водкой и ЛГБТ на так называемых выборах (ФОТО)https://racurs.ua/n186594-predatel-saldo-pugaet-hersoncev-satanizmom-vodkoy-i-lgbt-na-tak-nazyvaemyh-vyborah-foto.htmlРакурс
Зрадник Володимир Сальдо обліпив окуповану частину Херсонщини своїми бордами до фейкових виборів. Це реальні борди та гасла.
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«Гомосексуализм, сатанизм и алкоголизм угроза обществу!» — з такими лозунгами йде на «місцеві вибори» гауляйтер окупованої Херсонської області від провладної російської партії.
10 вересня російські виродки планують на загарбаних українських територіях провести псевдовибори. Верховна Рада закликала світову спільноту не визнавати їх результати.
Тим часом активи Сальдо та його родини в Україні стягнули в дохід держави.
У Міністерстві економіки заявили, що уряд ухвалив рішення передати майно не тільки Сальдо, а і його колишньої дружини та доньки в управління Фонду державного майна України:
- три земельні ділянки;
- готель на 3 279,9 квадратних метрів у Херсоні;
- апартаменти на 304,2 квадратних метрів в Ялті;
- два паркомісця в Ореанді (Ялта);
- триповерхова будівля в Херсоні на 2 143,3 квадратних метрів;
- будинок на 236,7 квадратних метрів у Херсоні;
- три квартири в Ореанді (135,1 квадратних метрів), Одесі (128,5 квадратних метрів) та Херсоні (36,8 квадратних метрів);
- автомобіль Volvo XC90 2020 року випуску;
- 99,86% ПрАТ «Каштан» (розробляє гранітний кар'єр в Житомирській області) — оформлене на колишню дружину Сальдо;
- 30% ПрАТ «Дельта Сервіс» (транспортна компанія) — оформлене на колишню дружину Сальдо;
- 55,56% ТОВ «Бебко-Авто» (мережа автосалонів і СТО в Херсоні) — записано на доньку Сальдо;
- 40% ТОВ «Конка» (Херсонська компанія, що займається організацією відпочинку) — записано на доньку Сальдо.
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