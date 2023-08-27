Армия россии ударила тяжелой артиллерией по Днепропетровщине. Фото: ОПУ

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Населені пункти Дніпропетровської області вночі 27 серпня були обстріляні важкою артилерією російських військ.

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Минулої ночі під обстріл потрапили Нікопольський район, Марганець, а також Синельниківський район. Внаслідок ударів на одному з агропідприємств Славгородської громади виникла пожежа, вогонь знищив вантажівку. Також пошкоджені декілька господарських будівель, гараж, трактор. Понівечені два приватні будинки. Про це голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив у Telegram.

За словами очільника ОВА, на щастя внаслідок обстрілів ніхто не постраждав. А на решті території області цієї ночі, попри повітряну тривогу, інші удари не фіксувалися.

Нагадаємо, 24 серпня росія вдарила ракетами по Дніпру. Одну з ракет вдалося збити, однак були й влучання. Внаслідок обстрілу семеро осіб дістали поранення, було пошкоджено будинки та інші будівлі, автобуси, авто, водогони та газогони.