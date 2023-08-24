Нічний обстріл Дніпра — семеро потерпілих, зруйновано будівлі

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У ніч на День Незалежності, 24 серпня, окупаційна армія росії вдарила ракетами по Дніпру, внаслідок чого семеро осіб дістали поранення, було пошкоджено будинки та інші будівлі, автобуси, авто, водогони і газогони.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Одну з ракет вдалося збити, однак були й влучання. Руйнувань зазнав транспортний об'єкт. Серед поранених троє чоловіків та четверо жінок.

Здебільшого у них рвані рани та осколкові поранення. Шістьох госпіталізували в стані середньої тяжкості, — сказав Лисак.

Окрім цього, пошкоджені також з десяток об'єктів — банк, заправка, готель, агрофірма, виробництво меблів, адмінбудівля, понівечені 15 кіосків.

Ворожа ракета також зруйнувала два житлові будинки, 3 автобуси та кілька автомобілів, пошкодила контактну тролейбусну мережу, водо- і газогони.

Нагадаємо, минулої ночі у декількох областях України оголошували повітряну тривогу через загрозу чергової російської ракетної атаки. Повітряні сили ЗСУ попередили, що росіяни можуть атакувати балістикою. Пізніше під час повітряної тривоги у Дніпрі пролунали вибухи.