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Армія рф вдарила важкою артилерією по Дніпропетровщині. Фото: ОПУ

Ворог обстріляв Дніпропетровщину з важкої артилерії, є руйнування

27 сер 2023, 09:50
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Населені пункти Дніпропетровської області вночі 27 серпня були обстріляні важкою артилерією російських військ.


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Минулої ночі під обстріл потрапили Нікопольський район, Марганець, а також Синельниківський район. Внаслідок ударів на одному з агропідприємств Славгородської громади виникла пожежа, вогонь знищив вантажівку. Також пошкоджені декілька господарських будівель, гараж, трактор. Понівечені два приватні будинки. Про це голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив у Telegram.

За словами очільника ОВА, на щастя внаслідок обстрілів ніхто не постраждав. А на решті території області цієї ночі, попри повітряну тривогу, інші удари не фіксувалися.

Армія рф вдарила важкою артилерією по Дніпропетровщині. Фото: Сергій Лисак

Нагадаємо, 24 серпня росія вдарила ракетами по Дніпру. Одну з ракет вдалося збити, однак були й влучання. Внаслідок обстрілу семеро осіб дістали поранення, було пошкоджено будинки та інші будівлі, автобуси, авто, водогони та газогони.

Джерело: Ракурс


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