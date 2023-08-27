ВСУ одним ударом уничтожили командный пункт оккупантов. Фото:

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Російські окупанти продовжують зазнавати втрат у ході бойових дій в Україні.

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Зокрема, на південному фронті був знищений командний пункт військових країни-агресора. Відео бойової роботи 27 липня Сили оборони півдня України повідомили в Telegram.

Командний пункт окупантів отримав «полум'яний привіт» від реактивників Сил оборони півдня України! Запальний вдався день! А ми йдемо вперед, наближаючи перемогу, — йдеться у повідомленні.

На кадрах показано, як ракетні війська ЗСУ з реактивних систем залпового вогню влучили у ворожу базу на півдні.

Нагадаємо, на одному з напрямків підрозділи Волинської бригади Сил територіальної оборони знищили відразу два ворожих БТР-82А. Розвідники вистежили схований у лісі російський бронетранспортер, а артилеристи завдали удару. На допомогу окупантам приїхав ще один БТР-82А, але теж був уражений.