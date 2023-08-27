Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Рашисты нанесли украинской природе ущерб на триллионы гривен, фото: МВД

Нанесенный российским вторжением ущерб окружающей среде подсчитал в правительстве

27 авг 2023, 18:25
999

За рік сума збитків, завданих довкіллю повномасштабним російським вторгненням зросла у п’ять разів.


.

Про це сьогодні, 27 серпня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.

Чиновник навів дані підрахунків українських природоохоронців, які ведуть облік завданої довкіллю:

  • у травні 2022 року, після вигнання рашистів з півночі України, коли вперше були озвучені ці цифри, встановлені збитки становили 13,2 млрд грн;
  • до серпня 2022 року це показник зріс до 395 млрд грн;.
  • у грудні 2022 року, після деокупації Харківщини і Херсону, коли тривали масові ракетні атаки рашистів — збитки становили майже 1,5 трлн грн;
  • у серпні 2023 року — актуалізовані дані становлять 2 трлн грн. Продовжується робота з обрахунку збитків за кейсом підірваної рашистами Каховської ГЕС.

Сума росте щодня. Це далеко не остаточні цифри. Повну картину отримаємо після деокупації всієї України, — наголошує міністр.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров