Нанесенный российским вторжением ущерб окружающей среде подсчитал в правительстве

Рашисты нанесли украинской природе ущерб на триллионы гривен, фото: МВД

https://racurs.ua/n186622-nanesennyy-rossiyskim-vtorjeniem-uscherb-okrujauschey-srede-podschital-v-pravitelstve.html

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За рік сума збитків, завданих довкіллю повномасштабним російським вторгненням зросла у п’ять разів.

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Про це сьогодні, 27 серпня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.

Чиновник навів дані підрахунків українських природоохоронців, які ведуть облік завданої довкіллю:

у травні 2022 року, після вигнання рашистів з півночі України, коли вперше були озвучені ці цифри, встановлені збитки становили 13,2 млрд грн;

до серпня 2022 року це показник зріс до 395 млрд грн;.

у грудні 2022 року, після деокупації Харківщини і Херсону, коли тривали масові ракетні атаки рашистів — збитки становили майже 1,5 трлн грн;

у серпні 2023 року — актуалізовані дані становлять 2 трлн грн. Продовжується робота з обрахунку збитків за кейсом підірваної рашистами Каховської ГЕС.