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Ракурс
В оккупированном Крыму растет недовольство принудительной мобилизацией, фото: «Суспільне.Крим»

В Крыму растет недовольство мобилизацией, несмотря на усилия оккупантов — ЦНС

27 авг 2023, 20:06
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У тимчасово окупованому Криму зростає невдоволення здійснюваною рашистами примусовою мобілізацією до російських окупаційних військ.


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Про це свідчать дані проведеного окупаційною адміністрацією Криму закритого соціологічного опитування, повідомляє Центр національного спротиву з посиланням на отриману від власних джерел інформацію.

Зазначається, що опитування засвідчило вкрай негативне ставлення місцевих мешканців до мобілізації у лави російської армії. В результаті окупанти вирішили запропонувати мобілізованим більше пільг, на які виділяються кошти з місцевого бюджету.

Однак збільшення фінансової мотивації все одно не може вплинути на настрої місцевих, — наголошують у ЦНС.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що окупанти посилюють репресії у Криму через збільшення «нелояльності» місцевого населення до загарбників.

Источник: Ракурс


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