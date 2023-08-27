В окупованому Криму зростає невдоволення примусовою мобілізацією, фото: «Суспільне.Крим»

https://racurs.ua/ua/n186625-u-krymu-zrostaie-nevdovolennya-mobilizaciieu-popry-zusyllya-okupantiv-cns.html

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У тимчасово окупованому Криму зростає невдоволення здійснюваною рашистами примусовою мобілізацією до російських окупаційних військ.

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Про це свідчать дані проведеного окупаційною адміністрацією Криму закритого соціологічного опитування, повідомляє Центр національного спротиву з посиланням на отриману від власних джерел інформацію.

Зазначається, що опитування засвідчило вкрай негативне ставлення місцевих мешканців до мобілізації у лави російської армії. В результаті окупанти вирішили запропонувати мобілізованим більше пільг, на які виділяються кошти з місцевого бюджету.

Однак збільшення фінансової мотивації все одно не може вплинути на настрої місцевих, — наголошують у ЦНС.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що окупанти посилюють репресії у Криму через збільшення «нелояльності» місцевого населення до загарбників.