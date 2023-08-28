Ночью россияне направили «Калибры» на Полтавщину, в Кривом Роге попали в дачные дома

https://racurs.ua/n186630-nochu-rossiyane-napravili-kalibry-na-poltavschinu-v-krivom-roge-popali-v-dachnye-doma.html

Ракурс

Уночі росіяни обстріляли Полтавську область ракетами типу «Калібр» — є влучання в промисловий об'єкт.

.

Також близько 5 ранку ворог завдав удару по Кривому Рогу, застосувавши тактичну авіацію. Зруйновано два дачні будинки, ще 5 — пошкоджені.

Інформації про постраждалих наразі немає.

Голова громадської організації «Рада оборони міста» Олександр Вілкул розповів, що для атаки окупанти використовували тактичну авіацію з південного напрямку.