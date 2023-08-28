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Ночью россияне направили «Калибры» на Полтавщину, в Кривом Роге попали в дачные дома

Ночью россияне направили «Калибры» на Полтавщину, в Кривом Роге попали в дачные дома

28 авг 2023, 08:13
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Уночі росіяни обстріляли Полтавську область ракетами типу «Калібр» — є влучання в промисловий об'єкт.


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Також близько 5 ранку ворог завдав удару по Кривому Рогу, застосувавши тактичну авіацію. Зруйновано два дачні будинки, ще 5 — пошкоджені.

Інформації про постраждалих наразі немає.

Голова громадської організації «Рада оборони міста» Олександр Вілкул розповів, що для атаки окупанти використовували тактичну авіацію з південного напрямку.

Головне — без втрат. Зруйновані два дачні будинки. Ще п’ять дачних будинків пошкоджено. Відбулася пожежа у господарській споруді. Усі служби працюють. Інші наслідки удару уточнюються, — повідомив Вілкул.

Источник: Ракурс


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