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Ночью россияне направили «Калибры» на Полтавщину, в Кривом Роге попали в дачные дома
Ночью россияне направили «Калибры» на Полтавщину, в Кривом Роге попали в дачные домаhttps://racurs.ua/n186630-nochu-rossiyane-napravili-kalibry-na-poltavschinu-v-krivom-roge-popali-v-dachnye-doma.htmlРакурс
Уночі росіяни обстріляли Полтавську область ракетами типу «Калібр» — є влучання в промисловий об'єкт.
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Також близько 5 ранку ворог завдав удару по Кривому Рогу, застосувавши тактичну авіацію. Зруйновано два дачні будинки, ще 5 — пошкоджені.
Інформації про постраждалих наразі немає.
Голова громадської організації «Рада оборони міста» Олександр Вілкул розповів, що для атаки окупанти використовували тактичну авіацію з південного напрямку.
Головне — без втрат. Зруйновані два дачні будинки. Ще п’ять дачних будинків пошкоджено. Відбулася пожежа у господарській споруді. Усі служби працюють. Інші наслідки удару уточнюються, — повідомив Вілкул.
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