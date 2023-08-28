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Уночі росіяни спрямували "Калібри" на Полтавщину, у Кривому Розі влучили у дачні будинки
Уночі росіяни спрямували «Калібри» на Полтавщину, у Кривому Розі влучили у дачні будинкиhttps://racurs.ua/ua/n186630-unochi-rosiyany-spryamuvaly-kalibry-na-poltavschynu-u-kryvomu-rozi-vluchyly-u-dachni-budynky.htmlРакурс
Уночі росіяни обстріляли Полтавську область ракетами типу «Калібр» — є влучання в промисловий об'єкт.
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Також близько 5 ранку ворог завдав удару по Кривому Рогу, застосувавши тактичну авіацію. Зруйновано два дачні будинки, ще 5 — пошкоджені.
Інформації про постраждалих наразі немає.
Голова громадської організації «Рада оборони міста» Олександр Вілкул розповів, що для атаки окупанти використовували тактичну авіацію з південного напрямку.
Головне — без втрат. Зруйновані два дачні будинки. Ще п’ять дачних будинків пошкоджено. Відбулася пожежа у господарській споруді. Усі служби працюють. Інші наслідки удару уточнюються, — повідомив Вілкул.