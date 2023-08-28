Коррупция – госизмена. Появились комментарии инициативы Зеленского

https://racurs.ua/n186638-korrupciya-gosizmena-poyavilis-kommentarii-iniciativy-zelenskogo.html

Ракурс

В Офісі президента намагаються обдурити суспільство, начебто прирівнявши корупцію під час війни до державної зради. Насправді нічого спільного з боротьбою з корупцію ця ідея не має.

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Так розповіли у Центрі протидії корупції, посилаючись на власні джерела. В Офісі президента хочуть надати право розслідувати корупційні справи повністю контрольованій з Банкової Службі безпеки України (СБУ).

Це дозволить передавати СБУ справи топкорупції НАБУ та зведе до нуля виключну юрисдикцію НАБУ. Йдеться про справи, де збитки державі становлять понад 24 млн грн.

Тобто, всі найбільш масштабні корупційні справи. Стоїть за цим всім, схоже, заступник Єрмака Татаров. Що отримаємо: в руках СБУ і старих, нереформованих судів такі зміни — це прекрасна можливість саджати опонентів, при цьому покриваючи «своїх». Нагадаємо, що справу Татарова від НАБУ забрали саме в СБУ — там же її та поховали. Тепер Офіс президента спробує масштабувати схему. Тому це більше схоже на намагання обдурити суспільство, а не розв’язувати проблему, — йдеться у коментарі ЦПК.

Про наміри змінити законодавство заявив 27 серпня президент Володимир Зеленський. Відповідний законопроект він обіцяє подати до Верховної Ради вже найближчими днями.

Джерела в ОПУ та НАБУ пояснили у коментарі ZN.UA, у чому небезпека прийняття цього законопроекту.