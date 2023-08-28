Новый украинский дрон «Большой Бандерик». Фото: Минобороны

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Новий український дрон «Великий Бандерик» успішно застосовується Збройними силами України на фронті.

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БПЛА був допущений Міноборони до експлуатації у квітні 2023 року. А допуск до експлуатації у військах зайняв один місяць завдяки пришвидшеній процедурі. Про це 28 серпня Міністерство оборони України повідомило в соціальних мережах.

Безпілотник піднімають у повітря вісім потужних моторів, дрон може переправляти вантажі вагою до 31,5 кг. «Великий Бандерик» має мультифункціональну систему скидування, а віддалене керування з будь-якої точки світу забезпечується універсальною наземною станцією.

В оборонному відомстві додали, що октокоптер під час РЕБ-випробувань показав чудовий результат: успішно функціонував попри сніг, шквальний вітер та роботу усього РЕБ-обладнання, що було на полігоні.

Нагадаємо, у серпні стало відомо, що від «Армії дронів» на фронт відправили понад 270 ударних дронів Vampire. Це коптери українського виробництва, які можуть нести до 15 кг корисного навантаження.