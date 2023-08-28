рф планирует собрать 1 тыс. 300 «шахедов». Фото:

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Ракурс

Країна-агресор росія планує зібрати 1 тис. 300 «шахедів» до кінця року.

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Російський військово-промисловий комплекс має намір виготовити по другому півріччі 1 тис. 300 баражуючих боєприпасів «Герань-2» — російського аналога іранського дрона-камікадзе «Шахед». Про це 28 серпня заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України генерал Вадим Скибіцький, передає BBC.

Під час збирання російських «шахедів» росіяни планують використовувати комплектуючі як іноземного, так і власного виробництва.

У ГУР вважають, що за нинішніх умов російська промисловість не здатна виготовляти таку кількість дронів.

Нагадаємо, 28 серпня у Головному управлінні розвідки заявляли, що у росії зараз є щонайменше 585 ракет, які стріляють на відстань понад 500 км.