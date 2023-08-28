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Владимир Зеленский провел заседание Ставки. Фото: ОПУ

Зеленский провел заседание Ставки — говорили о контрнаступлении и самолетах

28 авг 2023, 19:19
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Засідання Ставки верховного головнокомандувача 28 серпня провів президент Володимир Зеленський.


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Головна увага була приділена ходу наступальних дій та забезпечення фронту всім необхідним. Глава держави заслухав доповіді головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, а також генералів Олександра Сирського й Олександра Тарнавського. Про це Зеленський повідомив у Telegram.

Говорили не лише про ситуацію на фронті, але й про захист енергетичної інфраструктури України, підготовку до зими та результати інспектування військово-лікарських комісій. Також було підняте питання розробки програми переходу на перспективні типи літаків.

Президент додав, що на наступне засідання Ради національної безпеки й оборони буде винесено звіт щодо інспектування військово-лікарських комісій.

Нагадаємо, на початку серпня президент Володимир Зеленський провів нараду з очільником Міністерства внутрішніх справ Ігорем Клименком щодо безпекової ситуації в Україні.

Источник: Ракурс


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