Новости
  1. Новости
  2. Правовые новости
  3. Новость
Ракурс
Полковника СБУ нашли мертвым в своем кабинете в Киеве. Фото:

Полковника СБУ нашли застреленным в своем кабинете в Киеве — СМИ

28 авг 2023, 20:21
999

Полковника Служби безпеки України знайшли застреленим у своєму кабінеті в Києві.


.

Обставини смерті офіцера досліджуються у рамках кримінального провадження, яке розслідують слідчі Національної поліції України. Спецслужба максимально сприяє поліцейським для повного, об'єктивного та неупередженого розслідування. Про це 28 серпня повідомили видання «Українська правда» та «РБК-Україна» із посиланням на джерела в правоохоронних органах.

СБУ висловила щирі співчуття рідним та близьким загиблого полковника.

Нагадаємо, у підмосковному селі Голіково знайшли мертвим колишнього заступника начальника головного управління МВС рф у боротьбі з екстремізмом (Центр «Е») генерал-майора Володимира Макарова.

Джерело: «РБК-Україна», «Українська правда»

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров