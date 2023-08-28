Полковника СБУ нашли мертвым в своем кабинете в Киеве. Фото:

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Ракурс

Полковника Служби безпеки України знайшли застреленим у своєму кабінеті в Києві.

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Обставини смерті офіцера досліджуються у рамках кримінального провадження, яке розслідують слідчі Національної поліції України. Спецслужба максимально сприяє поліцейським для повного, об'єктивного та неупередженого розслідування. Про це 28 серпня повідомили видання «Українська правда» та «РБК-Україна» із посиланням на джерела в правоохоронних органах.

СБУ висловила щирі співчуття рідним та близьким загиблого полковника.

Нагадаємо, у підмосковному селі Голіково знайшли мертвим колишнього заступника начальника головного управління МВС рф у боротьбі з екстремізмом (Центр «Е») генерал-майора Володимира Макарова.

Джерело: «РБК-Україна», «Українська правда»