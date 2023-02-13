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Ракурс
В росії застрелився звільнений путіним "мисливець за опозиціонерами"

В росії застрелився звільнений путіним «мисливець за опозиціонерами»

13 лют 2023, 18:13
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У підмосковному селі Голіково знайшли мертвим колишнього заступника начальника головного управління мвс рф у боротьбі з екстремізмом (Центр «Е») Володимира Макарова.





Про це повідомляють пропагандистські ТАРС та «Московський комсомолець». Офіційно цю інформацію не підтверджено.

У січні путін відправив 72-річного генерала-майора Макарова у відставку. Після цього той нібито впав у депресію й скаржився рідним, що «не знає, чим йому далі займатися».

«Спеціалізацією» генерала було «полювання» на опозиціонерів, журналістів тощо.

Тіло Макарова виявили вранці 13 лютого у його заміському будинку. За попередніми даними, він наклав на себе руки. «МК» повідомляє, що у будинку зберігалася вогнепальна зброя.

Центр «Е», який очолював самогубець, було створено у структурі МВС у 2008 році. Це репресивний орган, співробітники якого переслідують учасників протестних акцій і, зокрема, стежать за публікаціями у соцмережах із критикою влади.

У січні разом з Макаровим також звільнили:

  • начальника управління МВС по тульській області Сергія Галкіна;
  • начальника гу з питань міграції МВС Дмитра Демиденка;
  • начальника УВС по північно-західному адміністративному округу ГуМВС по Москві Антона Ромейко-Гурко;
  • начальника УВС по західному адміністративному округу ГуМВС по Москві Бориса Шейнкіна.

Джерело: Ракурс


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