Киевский фронт: полковник застрелил подполковника из наградного оружия в офисе «Укргазнефти»

Полковник застрелил подполковника из наградного оружия в офисе «Укргззнефти»

https://racurs.ua/3019-kievskiy-front-polkovnik-zastrelil-podpolkovnika-iz-nagradnogo-orujiya-v-ofise-ukrgzznefti.html

Ракурс

Какие тайны унёс с собой личный охранник трёх президентов, которого застрелил по странному стечению обстоятельств бывший руководитель внутренней безопасности Управления государственной охраны?



10 сентября в половине первого ночи в помещении «Укргазнефти» военнослужащий ВСУ 1980 года рождения, «во время внезапно возникшей ссоры, после совместного распития спиртных напитков, выстрелом из наградного пистолета Beretta убил товарища по службе Константина Хоменко, 1975 года рождения. Правонарушитель задержан. Оружие изъято».



За скупыми строками официального сообщения, повествующими о трагическом ночном происшествии в столице, скрыта незаурядная детективная история, если учитывать личности ее участников.



Если говорить об установлении обстоятельств дела, связи и материальное положение стрелявшего безнадежно ограничат компетенцию расследующих его правоохранительных органов. Личность и образ жизни застреленного никак не предполагали такого финала, если исходить из его послужного списка и уровня профессиональной подготовки..

Погибший Константин Хоменко был личным охранником трех президентов – Кучмы, Ющенко и Януковича. Командир спецназа Управления государственной охраны. Инструктор по стрельбе. Инструктор по рукопашному бою и боевому самбо. Заслуженный тренер. Судья международной категории по бодигарду. Заслуженный работник физической культуры и спорта Украины. Если верить сослуживцам и ученикам покойного, уровень владения огнестрельным оружием – бог. А тренировал он, в частности, «Альфу» СБУ, Вооруженные силы Украины, сотрудников МВД.



Правоохранители, расследующие дело, в одной из версий связывают эту историю с расстрелом на Осокорках полковника СБУ, передвигавшегося в автомобиле со спецсигналами и на полицейских номерах, о чем писал «Ракурс» Случилось это в самом начале войны. По сути - весьма мутное ЧП, где на месте расстрела умер также замруководителя Управления государственной охраны Дахновский. А расстрелян «дружественным огнем» был тогда украинский военный контрразведчик полковник Демьяненко, советник руководителя «Укроборонпрома». По некоторой информации, имевший отношение к закупкам тяжелого вооружения.



Что касается нынешнего ЧП, застреливший ночного собеседника «военнослужащий ВСУ 1980 года рождения» - родом из Донецка, насколько известно, корнями уходит в Енакиево. Бывший руководитель внутренней безопасности Управления государственной охраны был щедро обласкан предыдущим президентом.





Объяснение происшествия стрелявшим, мол, покойный вознамерился завладеть его наградным оружием и в ходе борьбы произошел роковой выстрел, видео с места события не подтверждает – все в помещении аккуратно стоит на своих местах., кстати, не видно даже следов застолья.

Покойный, мастер спорта по владению оружием, судя по справке полиции, обладатель многих видов оружия, в том числе - собственного наградного пистолета, вдруг решил забрать еще один у своего коллеги. Это весьма странно выглядит.

Слово за следствием, которое еще, возможно, и не осознало, насколько неподъемным будет расследование этого дела при внешней простоте фабулы. Очередное преступление, совершенное старшими офицерами в/ч 4440, пожалуй, требует внимания не полицейских, а военной прокуратуры. Сколько еще должно погибнуть военнослужащих этой части, так и не добравшись до фронта?



У погибшего остались жена и двое несовршеннолетних детей.