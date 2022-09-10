Київський фронт: полковник застрелив підполковника з нагородної зброї в офісі «Укргазнафти»

https://racurs.ua/ua/3019-kyyivskyy-front-polkovnyk-zastrelyv-pidpolkovnyka-z-nagorodnoyi-zbroyi-v-ofisi-ukrgaznafty.html

Ракурс

Які таємниці забрав із собою особистий охоронець трьох президентів, якого застрелив за дивним збігом обставин колишній керівник внутрішньої безпеки Управління державної охорони?

10 вересня о пів на першу ночі у приміщенні «Укргазнафти» військовослужбовець ЗСУ 1980 року народження, «під час раптової сварки, що виникла після спільного розпивання спиртних напоїв, пострілом з нагородного пістолета Beretta вбив товариша по службі Костянтина Хоменка, 1975 року народження. Правопорушника затримано. Зброю вилучено».

За скупими рядками офіційного повідомлення, що оповідають про трагічну нічну подію у столиці, прихована неабияка детективна історія, зважаючи на особи її учасників.

Якщо говорити про встановлення обставин справи, зв'язки і матеріальний стан того, хто стріляв, безнадійно обмежать компетенцію правоохоронних органів. Особистість і спосіб життя застреленого ніяк не передбачали такого фіналу, якщо виходити з його послужного списку та професійної підготовки.

Загиблий Костянтин Хоменко був особистим охоронцем трьох президентів – Кучми, Ющенка та Януковича. Командир спецназу Управління державної охорони. Інструктор зі стрільби. Інструктор з рукопашного бою та бойового самбо. Заслужений тренер. Суддя міжнародної категорії з бодігарду. Заслужений працівник фізичної культури та спорту України. Якщо вірити товаришам по службі та учням покійного, рівень володіння вогнепальною зброєю – бог. А тренував він, зокрема, «Альфу» СБУ, Збройні сили України, співробітників МВС.

Правоохоронці, які розслідують справу, в одній із версій пов'язують цю історію з розстрілом на Осокорках полковника СБУ, який пересувався в автомобілі зі спецсигналами та на поліцейських номерах, про що писав «Ракурс» Сталося це на початку війни. По суті - дуже мутна історія, де на місці розстрілу помер також заступник керівника Управління державної охорони Дахновський. А розстріляний тоді «дружнім вогнем» український військовий контррозвідник полковник Дем'яненко, радник керівника «Укрспецекспорту». За деякою інформацією, він мав відношення до закупівель важкого озброєння.

Щодо нинішньої пригоди, «військовослужбовець ЗСУ 1980 року народження», який застрелив нічного співрозмовника, родом з Донецька, наскільки відомо, корінням сягає Єнакієвого. Колишній керівник внутрішньої безпеки Управління державної охорони був щедро обласканий попереднім президентом.

Пояснення події тим, хто стріляв, мовляв, небіжчик мав намір заволодіти його нагородною зброєю і під час боротьби стався фатальний постріл, відео з місця події не підтверджує – все в приміщенні акуратно стоїть на своїх місцях. До речі, не видно навіть слідів застілля.

Небіжчик, майстер спорту з володіння зброєю, судячи з довідки поліції, власник чималого арсеналу зброї, зокрема власного нагородного пістолета, раптом вирішив забрати ще один у свого колеги. Це дуже дивно виглядає.

Слово за слідством, яке ще, можливо, і не усвідомило, наскільки непідйомним буде розслідування цієї справи за зовнішньої простоти фабули. Черговий злочин, скоєний старшими офіцерами в/ч 4440, мабуть, потребує уваги не поліцейських, а військової прокуратури. Скільки ще має загинути військовослужбовців цієї частини, так і не діставшись фронту?

У загиблого залишилися дружина та двоє неповнолітніх дітей.