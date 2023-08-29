Силы обороны Украины имеют успехи на двух направлениях, фото: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n186665-vsu-prodoljaut-nastupatelnye-operacii-po-dvum-napravleniyam-genshtab.html

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Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках.

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Про це сьогодні, 29 серпня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Наразі ситуація така: