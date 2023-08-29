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Ракурс
Сили оборони України мають успіхи на двох напрямках, фото: Генштаб ЗСУ

ЗСУ продовжують наступальні операції на двох напрямках — Генштаб

29 сер 2023, 08:45
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Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках.


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Про це сьогодні, 29 серпня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Наразі ситуація така:

  • у напрямку Новоданилівка-Вербове українські військові мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби;
  • на Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут, закріплюються на досягнутих рубежах;
  • противник вів безуспішні наступальні дії в районах Авдіївки та Мар’їнки Донецької області. Ворог зазнає значних втрат в особовому складі, озброєні та техніці, здійснює переміщення підрозділів та військ, активно застосовує резерви;
  • Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ на Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках. Противник вів безуспішні наступальні дії в районі Кліщіївки Донецької області. Тривають важкі бої.

Джерело: Ракурс


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