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Сили оборони України мають успіхи на двох напрямках, фото: Генштаб ЗСУ
ЗСУ продовжують наступальні операції на двох напрямках — Генштабhttps://racurs.ua/ua/n186665-zsu-prodovjuut-nastupalni-operaciyi-na-dvoh-napryamkah-genshtab.htmlРакурс
Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках.
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Про це сьогодні, 29 серпня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Наразі ситуація така:
- у напрямку Новоданилівка-Вербове українські військові мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби;
- на Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут, закріплюються на досягнутих рубежах;
- противник вів безуспішні наступальні дії в районах Авдіївки та Мар’їнки Донецької області. Ворог зазнає значних втрат в особовому складі, озброєні та техніці, здійснює переміщення підрозділів та військ, активно застосовує резерви;
- Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ на Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках. Противник вів безуспішні наступальні дії в районі Кліщіївки Донецької області. Тривають важкі бої.
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