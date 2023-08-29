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Защитники Украины ликвидировали уже более 261 тыс. рашистов, фото: Генштаб ВСУ
530 рашистов ликвидировали защитники Украины за сутки (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n186666-530-rashistov-likvidirovali-zaschitniki-ukrainy-za-sutki-infografika.htmlРакурс
Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 261 тис. 840 російських загарбників.
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За минулу добу цей показник зріс на 530 осіб. Про це сьогодні, 29 серпня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 4 тис. 414 танків;
- 8 тис. 579 бойових броньованих машин;
- 5 тис. 450 одиниць артилерійських систем;
- 733 одиниць РСЗВ;
- 500 одиниць засобів ППО;
- 315 літаків;
- 316 гелікоптерів;
- 4 тис. 387 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 1 тис. 419 крилатих ракет;
- 18 кораблів/катерів;
- 7 тис. 909 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 820 одиниць спеціальної техніки.
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