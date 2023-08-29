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Защитники Украины ликвидировали уже более 261 тыс. рашистов, фото: Генштаб ВСУ

530 рашистов ликвидировали защитники Украины за сутки (ИНФОГРАФИКА)

29 авг 2023, 09:21
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Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 261 тис. 840 російських загарбників.


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За минулу добу цей показник зріс на 530 осіб. Про це сьогодні, 29 серпня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 4 тис. 414 танків;
  • 8 тис. 579 бойових броньованих машин;
  • 5 тис. 450 одиниць артилерійських систем;
  • 733 одиниць РСЗВ;
  • 500 одиниць засобів ППО;
  • 315 літаків;
  • 316 гелікоптерів;
  • 4 тис. 387 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 1 тис. 419 крилатих ракет;
  • 18 кораблів/катерів;
  • 7 тис. 909 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 820 одиниць спеціальної техніки.

Источник: Ракурс


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