Защитники Украины ликвидировали уже более 261 тыс. рашистов, фото: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n186666-530-rashistov-likvidirovali-zaschitniki-ukrainy-za-sutki-infografika.html

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Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 261 тис. 840 російських загарбників.

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За минулу добу цей показник зріс на 530 осіб. Про це сьогодні, 29 серпня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

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