Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Захисники України ліквідували вже понад 261 тис. рашистів, фото: Генштаб ЗСУ
530 рашистів ліквідували захисники України за добу (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n186666-530-rashystiv-likviduvaly-zahysnyky-ukrayiny-za-dobu-infografika.htmlРакурс
Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 261 тис. 840 російських загарбників.
.
За минулу добу цей показник зріс на 530 осіб. Про це сьогодні, 29 серпня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 4 тис. 414 танків;
- 8 тис. 579 бойових броньованих машин;
- 5 тис. 450 одиниць артилерійських систем;
- 733 одиниць РСЗВ;
- 500 одиниць засобів ППО;
- 315 літаків;
- 316 гелікоптерів;
- 4 тис. 387 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 1 тис. 419 крилатих ракет;
- 18 кораблів/катерів;
- 7 тис. 909 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 820 одиниць спеціальної техніки.
Як мінімізувати наслідки перебування на війні та зберегти родину
Постанова Великої палати Верховного суду як яблуко розбрату
Допомогти захисникові — на Чернігівщині набирає обертів проект з реабілітації наших фронтовиків
Колабораціонізм існує у кожній війні і боротьба з ним є обов’язковою складовою перемоги — голова Касаційного кримінального суду
Загрузка...