Захисники України ліквідували вже понад 261 тис. рашистів, фото: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n186666-530-rashystiv-likviduvaly-zahysnyky-ukrayiny-za-dobu-infografika.html

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Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 261 тис. 840 російських загарбників.

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За минулу добу цей показник зріс на 530 осіб. Про це сьогодні, 29 серпня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

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