СБУ подозревает российского «коменданта Херсонщины» в убийстве двух украинцев

https://racurs.ua/n186680-sbu-podozrevaet-rossiyskogo-komendanta-hersonschiny-v-ubiystve-dvuh-ukraincev.html

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Служба безпеки України задокументувала злочини російського полковника Віктора Бедрика — заступника командира 22-го армійського корпусу берегових військ росії, який вбивав цивільне населення України.

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На період окупації Херсона він став так званим «військовим комендантом Херсонської області» й розпорядився облаштувати катівні на території захопленого на той час міста.

Воєнні злочинці росії звозили туди місцевих мешканців, яких викрадали з приватних осель або прямо посеред вулиці під час антиросійських мітингів.

У камерах в’язниць українців били, застосовували до них струм, залишали без їжі та води, а також погрожували розстрілом. Одна з катівень була обладнана поверхом нижче «службового кабінету» Бедрика — у підвалі захопленої окупантами в Херсоні адміністративної будівлі.

Він не тільки спостерігав за знущаннями, але й особисто брав участь у побитті потерпілих. Бедрик причетний до катування щонайменше 12 херсонців. Двоє з цих потерпілих були закатовані до смерті. Щоб приховати воєнні злочини, російські загарбники записували у власних документах «судово-медичної експертизи», що «знайшли» загиблих «вже мертвими посеред міста».

Крім того, задокументовано злочинну діяльність «наглядача» за ув’язненими — Олександра Чичкана, який є підлеглим Бедрика.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Бедрику та його підлеглому Чичкану про підозру за ч. 2 ст. 28 та чч. 1, 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).