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Экс-глава СБУ Баканов зарегистрировал ФЛП - детали

Экс-глава СБУ Баканов зарегистрировал ФЛП — детали

29 авг 2023, 17:58
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Колишній голова Служби безпеки України Іван Баканов цьогоріч у квітні відкрив ФОП і тепер може здавати в оренду й експлуатацію власне чи орендоване нерухоме майно.


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Про це йдеться у розслідуванні hromadske «"Контора»: таємниці Івана Баканова".

Згідно з даними реєстрів, Баканов може займатися науковою та технічною діяльністю, консультуванням з питань комерційної діяльності, рекламою, дослідженням громадської думки, бухгалтерським обліком і аудитом. Окрім цього, екс-посадовець може надавати правові послуги. Раніше Баканов отримав адвокатське свідоцтво від Ради адвокатів Полтавської області.

Після звільнення з посади очільника СБУ 18 липня 2022 року Іван Баканов продовжує мешкати у своєму будинку в передмісті Києва, а вільний час присвячує грі у футбол.

Нагадаємо, Баканов очолював Службу безпеки України з серпня 2019 по липень 2022 року.

У лютому СБУ провела службову перевірку щодо Баканова, проте її результати засекречені.

Источник: Ракурс


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